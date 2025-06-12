Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Boks Federasyonu'nu Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Boks Federasyonu'nu Ziyaret Etti
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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ile bir araya gelerek federasyonun başarıları ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Uraloğlu, Türk boksunun uluslararası arenada elde ettiği başarıları vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu ziyaret etti.

Ankara'daki federasyon binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Suat Hekimoğlu, federasyonun yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında Bakan Uraloğlu'na kapsamlı bilgiler sundu. Türk boksunun geldiği noktayı anlatan Hekimoğlu, alanlarda başarılarla federasyonun adından sıkça söz ettirdiklerini ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Türk boksunun olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası arenadaki başarısına dikkat çekerek, "Türkiye Boks Federasyonu, ülkemizin en başarılı federasyonlarından biri haline gelmiştir. Olimpiyatlarda kazanılan madalyalar bunun en somut göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. Uraloğlu, federasyona bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek, Türk sporuna olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Ziyaretin ardından Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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