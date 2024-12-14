Ula'da Çocuklar Bocce Sporu ile Tanışıyor

Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bocce sporu ile tanıştı. Çocuklar, bocce sporuna büyük ilgi göstererek bu sportif etkinliğin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Bocce antrenörü Yasemin Miski'nin koordinesinde düzenlenen tanıtım çalışmaları kapsamında, çocuklar demir toplarla hedefe ulaşmaya çalışarak bocce sporunun heyecanını yaşadı. Şimdiye kadar 12 ilkokul, 7 ortaokul ve 3 lisede tanıtım etkinlikleri gerçekleştiren Miski, öğrencilerin ve gençlerin bu spora olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Her hafta bir okulda öğrencilerle buluşuyoruz. Çocuklarımızın bocce sporunu öğrenip sevdiklerini görmek bizi çok mutlu ediyor. Hedefimiz, gelecekte turnuvalarda daha büyük başarılar elde etmek" diyen Miski, projeye destek veren Ula Kaymakamlığı, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti. - MUĞLA