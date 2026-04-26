Ukrayna Ligi'nde 11 gollü maçı Dinamo Kiev kazandı

Kiev ekibi, Gleiker Mendoza'nın attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 geride kapadı

Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde oynanan 11 gollü mücadelede Dinamo Kiev, deplasmanda Kryvbas'ı 6-5 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, Hirnyk Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Gleiker Mendoza'nın attığı gollerle 4-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya Taras Mykhavko'nun golüyle başlayan Dinamo Kiev, Nazar Voloshyn, Vitali Buyalsky ve Andriy Yarmolenko'nun (2) golleriyle sahadan 6-5 galip ayrıldı.

Ligin 25. haftasında Dinamo Kiev 47 puanla 4. sırada yer alırken, Kryvbas 40 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Derbi için Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi

Ezeli rakibe gidiyor!
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini