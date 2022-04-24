Uğurcan Çakır sosyal medyayı salladı! Hesap makinesi paylaşımı taraftarı mest etti
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Adana Demirspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti. Gelecek hafta Antalyaspor karşısında 1 puan almaları halinde şampiyonluğu ilan edecek bordo-mavililerde milli kaleci, hesap makinesine 1 yazarak paylaşımda bulundu. Karadeniz ekibinin taraftarları kısa sürede bu paylaşımı sosyal medyada gündeme taşıdı.
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.
UĞURCAN ÇAKIR'IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Trabzonspor gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek. Bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Adana Demirspor'u devirdikleri maçın ardından yaptığı paylaşımda bu duruma göndermede bulunarak hesap makine 1 yazdığı fotoğrafı paylaştı. Fırtına'nın taraftarları bu paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme taşıdı.
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