Uğurcan Çakır hakkında ortalığı karıştıran sözler

Uğurcan Çakır hakkında ortalığı karıştıran sözler
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi hakkında konuştu. "Zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para, kulübün sabit bonservis, maaş ve vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez" dedi. Bu açıklama, bordo-mavili camiada "Galatasaray parayı ödemedi mi?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Doğan, transferden elde edilen gelirin kulübün mali sıkıntılarını bir anda çözmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

"GELEN PARAYLA DERTLER BİTMİYOR"

Uğurcan Çakır'ın transferinin Trabzonspor'un ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmadığını söyleyen Ertuğrul Doğan, açıklamasında, "Transferin son gününde Galatasaray'a katılan Uğurcan'dan sağlanan gelir, kulübün tüm mali yükünü ortadan kaldırmaz. Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor, öyle bir şey yok" dedi.

Doğan, Trabzonspor'un son dönemde artan mali yükü nedeniyle gelirlerin öncelikli olarak borçlara yönlendirildiğini de belirtti.

"PARANIN HEPSİ GELMEDİ"

Bordo-mavili kulübün başkanı, transfer ücretinin tamamının henüz kulüp kasasına girmediğini de açıkladı. Doğan, "Zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para, kulübün sabit bonservis, maaş ve vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez" dedi. Bu açıklama, bordo-mavili camiada "Galatasaray parayı ödemedi mi?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

TARAFTARDAN FARKLI YORUMLAR

Ertuğrul Doğan'ın sözleri Trabzonspor taraftarı arasında geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar, yönetimin şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapmasından memnuniyet duyarken, bazıları ise transferin mali detaylarının kamuoyuna geç açıklandığını savundu. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, Süper Lig'in son yıllardaki en dikkat çeken kaleci transferlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
