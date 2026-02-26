Haberler

Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Galatasaray'da forma giyen Uğurcan Çakır, kendisine yöneltilen eleştiriler sonrası harekete geçti. Çakır, Sefo'nun seslendirdiği ''Organize - Rap Budur Beyler'' şarkısını ve kendi fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, Çakır'ın kendisine yapılan eleştirilere şarkı sözleriyle karşılık verdi şeklinde değerlendirildi.

Juventus maçında harikalar yaratan Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kendisi hakkında gelen eleştirilere çarpıcı bir yanıt verdi.

'BENDE SİZİ SEVMİYORUM'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uğurcan Çakır, yaptığımı paylaşıma şarkıcı Sefo'nun seslendirdiği 'Organize - Rap Budur Beyler' şarkısını ve kendi fotoğrafını ekledi. Bu paylaşım, Uğurcan Çakır'ın kendisine yapılan eleştirilere şarkı sözleriyle karşılık verdi şeklinde yorumlandı.

Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

İşte söz konusu şarkının sözleri:

    • Gencolar hep sokaktalarmış
    • Ben zaten or'dan geliyorum
    • Beni sevmeyen birileri varmış
    • Rahat olun, ben de sizi sevmiyorum
    • Çok da fifi, konuşuyo'nuz internette
