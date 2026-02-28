Uğruna milyonlar verilen profesyonel futbolcunun yaptığına bakın

Vasco da Gama forması giyen Marino Hinestroza, arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçıyla gündem oldu. Profesyonel kariyerine milyonlar yatırılan genç futbolcunun, tekmelerin havada uçuştuğu sert bir maçta mücadele etmesi dikkat çekti.

KEMİK KEMİĞE MÜCADELE

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Hinestroza'nın oldukça hırslı ve sert bir tempoda oynadığı görüldü. İkili mücadelelerde geri adım atmayan yıldız oyuncunun performansı, "Ya sakatlansa?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

TARAFTARLAR ENDİŞELENDİ

Profesyonel futbolcuların sözleşmeleri ve kulüplerin yatırımları düşünüldüğünde bu tür organizasyonlar riskli bulunurken, görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Vasco da Gama taraftarları ise yıldız oyuncunun olası bir sakatlık riskine karşı daha dikkatli olması gerektiğini savundu.