Listenin yarısı Manchester City'den UEFA, yılın oyuncusu ve teknik direktörü adayları belli oldu

UEFA, 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını belirledi. Yılın oyuncusu adayları arasında Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Erling Haaland bulunurken, teknik direktör adayları ise Pep Guardiola, Simone Inzagi, Luciano Spaletti olarak belirlendi.

UEFA, geride kalan 2022-2023 sezonunu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı. Listede yıldız futbolcular ve başarılı teknik adamlar bulunuyor.

KADINLAR DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN AÇIKLANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada ödülün sahibinin 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak olan 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde belli olacağı aktarıldı. Ayrıca UEFA, yılın kadın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından açıklacağını duyurdu.

İŞTE O ADAYLAR;

Yılın oyuncusu adayları;

Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Erling Haaland.

Yılın teknik direktörü adayları;

Pep Guardiola, Simone Inzagi, Luciano Spaletti.