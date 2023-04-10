UEFA'ya gidecekler! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Lig bu şekilde tescil edilemez

MHK ve TFF'ye karşı yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig hakkında çok konuşulacak bir çıkış daha yaptı. TFF'yi hedef alan Çebi, "Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz." dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligden çekilen takımlarla ilgili kararı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"LİG BÖYLE TESCİL EDİLEMEZ"

Başkan Çebi, yaptığı açıklamada, "TFF ve TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz." ifadelerine yer verdi.

"UEFA'YA GİDECEĞİM"

Öte yandan Tahkim Kurulu'na değil, UEFA'ya başvuracaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım." açıklamasını yaptı.