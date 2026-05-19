UEFA Avrupa Ligi finali için son hazırlıklar

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetleri, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde son hazırlıkları değerlendirmek üzere buluştu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak finalin son hazırlıklarını değerlendirmek üzere iki heyet bir araya geldi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde düzenlenen yemekte UEFA ile TFF arasındaki işbirliği konuları da ele alındı.

Görüşmede, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Nasser Al-Khelaifi, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Zoran Lakovic ile eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan da yer aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
