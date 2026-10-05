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UEFA Uluslar A Ligi'ndeki İtalya-Türkiye maçının kadroları ve hakemleri açıklandı

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki İtalya-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Renato Dall'Ara'daki maçın hakemleri Polonyalı Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik oldu; kadrolarda Donnarumma, Maldini, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu gibi isimler var.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki İtalya- Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Renato Dall'Ara

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

İtalya : Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir

Kaynak: AA
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