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Şampiyonlar Ligi başlıyor; Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu yarın başlıyor. İlk haftada 18 maç oynanacak; Galatasaray deplasmanda Sporting ile, Fenerbahçe ise evinde Roma ile karşılaşacak. Nepal'deki sel felaketi için maçlarda saygı duruşu yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Nepal'deki felaket için saygı duruşu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar öncesinde 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşanan sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak ve "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaptığı açıklamada, "Tüm Avrupa futbol ailesi, bu haftaki maçlardan önce Nepal halkına en derin taziyelerimizi ve desteğimizi sunmak üzere bir arada duracak. Bu trajedi ve sonrasındaki süreçte kendilerine güç ve dayanıklılık diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın:

19.45 AEK (Yunanistan) - LASK (Avusturya)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Lille (Fransa) - Real Betis (İspanya)

9 Eylül Çarşamba

19.45 Barcelona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

19.45 Stuttgart (Almanya) - Viking (Norveç)

22.00 Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Sporting (Portekiz) - Galatasaray

22.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

10 Eylül Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya)

19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya)

Kaynak: AA
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