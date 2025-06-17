UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Kuraları Çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi 1'nci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. İlk karşılaşmalar 8-9 Temmuz, rövanşları ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi 1'nci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde çekildi.
İlk karşılaşmaları 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde, rövanş maçları 15-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
28 takımlı kurada eşleşmeler şöyle oldu:
FK Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans FC (Malta)
KuPS Kuopio (Finlandiya) - FC Milsami Orhei (Moldova)
The New Saints FC (Galler) - KF Shkendija (Kuzey Makedonya)
Iberia 1999 (Gürcistan) - Malmö (İsveç)
Levadia (Estonya) - RFS (Letonya)
Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)
FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Virtus AC 1964 (San Marino) - HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
NK Olimpija (Slovenya) - Kairat Almaty (Kazakistan)
Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ)
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo-Minsk (Belarus)