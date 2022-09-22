UEFA oylama yapacak! Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihi değişiklik yolda

UEFA, 2028 yılında düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 32 takımla oynanması için kasım ayında oylama yapacak. Yapılan araştırma sonucunda bu hamlenin turnuvanın değerini düşüreceğinin belirtilmesi sonrası bazı yetkililerin takım sayısını 32'ye çıkarmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Son günlerde yayın gelirlerini artırmak için çeşitli hamle hazırlıkları içerisinde olan UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım sayısını artırmak için kolları sıvadı.

TURNUVANIN DEĞERİNİ DÜŞÜRMEKTEN YANA ENDİŞELİLER

Sporx'in Dailymail'den aktardığı habere göre,UEFA, çeşitli sebeplerden dolayı 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 32 takımla oynanma fikrinde geri adım atsa da henüz net kararını vermediği belirtildi. Daha önce istekli olan yetkililerin, UEFA'ya bağlı bir komitenin yaptığı araştırma sonucunda fazla takımın yer almasının organizasyonun değerinin düşüreceği sonucuna vardığı ve bunun da UEFA'nın artık sıcak bakmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE DE ADAYLAR ARASINDA

55 üye ülkeden oluşan UEFA'nın 2028'den itibaren Avrupa Futbol Şampiyonaları'nı 32 takımla düzenlemek için kasım ayında oylama yapacağı aktarıldı. 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nıın ev sahipliği için finale kalan ülkeler arasında Türkiye, Büyük Britanya ve İralanda bulunuyor.