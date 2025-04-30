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UEFA Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçları Yarın Başlıyor
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UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak; Chelsea, Djurgarden'a konuk olurken, Fiorentina Real Betis ile karşılaşacak. Maçlar TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı yaşanacak. Turnuvanın lig aşamasında tüm maçlarını kazanan ve lider çıkan Chelsea, İsveç ekibi Djurgarden'a konuk olacak. Konferans Ligi'nde son 2 sezonun finalisti Fiorentina ise İspanya'da Real Betis ile kozlarını paylaşacak. İki müsabakada da TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

Yarın

22.00 Djurgarden - Chelsea

22.00 Real Betis - Fiorentina - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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