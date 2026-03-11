Haberler

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Tek Türk temsilcisi Samsunspor, Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk ise Lech Poznan ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 maç yapılacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 20.45'te başlayacak son 16 turu ilk karşılaşmasında İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise aynı saatte Lech Poznan ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya)

20.45 Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa)

23.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya)

23.00 Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan)

23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Ester'e yaptığı yorumu Mbappe görmesin
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular