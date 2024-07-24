UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ile La Fiorita karşı karşıya
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibi, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Maç öncesi La Fiorita son çalışmasını gerçekleştirdi.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino'nun La Fiorita ekibi, son çalışmasını yaptı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, teknik direktör Thomas Manfredini yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
RAMS Başakşehir ile La Fiorita arasındaki müsabaka yarın saat 20.45'te başlayacak.