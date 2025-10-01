Haberler

UEFA Konferans Ligi'nde Lig Aşaması Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nin lig aşaması karşılaşmaları yarın başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, 22.00'de Polonya'nın Legia Varşova takımıyla karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Kiev-Crystal Palace

19.45 Lausanne-Breidablik

19.45 Noah-Rijeka

19.45 Zrinjski-Lincoln Red

19.45 Jagiellonia Bialystok-Hamrun

19.45 Lech Poznan-Rapid Wien

19.45 Kuopion-Drita

19.45 Omonia-Mainz 05

19.45 Rayo Vallecano-Shkendija

22.00 Aberdeen-Shakhtar

22.00 Sparta Prag-Shamrock Rovers

22.00 Fiorentina-Sigma Olomouc

22.00 AEK Larnaca-AZ Alkmaar

22.00 Celje-AEK

22.00 Rakow-Universitatea Craiova

22.00 Shelbourne-Hacken

22.00 Slovan Bratislava-Strasbourg

22.00 Legia Varşova-Samsunspor

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
Okan Buruk'tan tarihi galibiyet sonrası olay sözler

Okan Buruk'tan dev galibiyet sonrası olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.