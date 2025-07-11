UEFA Konferans Ligi'nde İlk Eleme Turu Tamamlandı

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UEFA Konferans Ligi'nin birinci eleme turunun ilk ayağı, 22 maçla sona erdi. Çeşitli takımların birbirleriyle oynadığı karşılaşmalarda öne çıkan sonuçlar belirlendi.

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 22 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Atletic Escaldes (Andorra)-Diddeleng (Lüksemburg): 2-0

Magpies (Cebelitarık)-Paide (Estonya): 2-3

Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ordabasy (Kazakistan): 4-3

SJK (Finlandiya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 1-2

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Penybont (Galler): 3-0

Racing Union (Lüksemburg)-Dila (Gürcistan): 1-2

Urartu (Ermenistan)-Neman (Belarus): 1-2

Kalju (Estonya)-Partizani (Arnavutluk): 1-1

Decic (Karadağ)-Sileks (Kuzey Makedonya): 2-0

Torpedo BELAZ (Belarus)-Rabotnicki (Kuzey Makedonya): 3-0

Birkirkara (Malta)-Petrocub (Moldova): 1-0

Vllaznia (Arnavutluk)-Daugavpils (Letonya): 0-1

Malisheva (Kosova)-Vikingur (İzlanda): 0-1

Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Koper (Slovenya): 1-1

Sutjeska (Karadağ)-Dinamo Brest (Belarus): 1-2

Vardar (Kuzey Makedonya)-La Fiorita (San Marino): 3-0

Runavik (Faroe Adaları)-HJK (Finlandiya): 4-0

St. Patrick's (İrlanda)-Hegelmann (Litvanya): 1-0

Tre Fiori (San Marino)-Pyunik (Ermenistan): 1-0

Larne (Kuzey İrlanda)-Auda (Letonya): 0-0

Borac (Bosna Hersek)-Santa Coloma (Andorra): 1-4

Valur (İzlanda)-Flora Tallinn (Estonya): 3-0

Müsabakaların rövanşı, 16-17 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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