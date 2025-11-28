UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik ve Samsunspor 1-1 Berabere Kaldı
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik ile Samsunspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta ev sahibi takım 6. dakikada öne geçti, ancak Samsunspor 20. dakikada eşitliği sağladı.
Stat: Laugardalsvöllur
Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev (Ukrayna)
Breidablik: Anton Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson, Gunniaugsson, Ludviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Goller: Dk. 6 Ingvarsson (Breidablik), Dk. 20 Mouandilmadji ( Samsunspor )
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik ile Samsunspor arasındaki müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.
20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.