UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik ve Samsunspor 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik ile Samsunspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta ev sahibi takım 6. dakikada öne geçti, ancak Samsunspor 20. dakikada eşitliği sağladı.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev (Ukrayna)

Breidablik: Anton Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson, Gunniaugsson, Ludviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Goller: Dk. 6 Ingvarsson (Breidablik), Dk. 20 Mouandilmadji ( Samsunspor )

6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.

20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor


