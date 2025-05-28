UEFA Konferans Ligi Finali Öncesi Taraftarlar Arasında Kavga
Polonya'nın Wroclaw kentinde Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında meydana gelen kavgada polis müdahale etti. Olay sonucu bazı taraftarlar gözaltına alınırken, yaralananlara arkadaşları tarafından ilk müdahale yapıldı.
UEFA Konferans Ligi finali öncesinde Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.
Polonya'nın Wroclaw kentindeki final müsabakası için şehire gelen İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.
Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis, yaşanan olaya ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.
Olaylarda yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor