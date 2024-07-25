UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu İlk Maçı: RAMS Başakşehir - La Fiorita

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir ile San Marino'nun La Fiorita takımı arasında oynanan müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic (Karadağ)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson, Figueiredo

La Fiorita: Vivan, Marco Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Cicarelli, Nicola Mazzotti, Guerri, Modugna, Semprini, Casolla