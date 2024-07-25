UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu İlk Maçı: RAMS Başakşehir - La Fiorita
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir ile San Marino'nun La Fiorita takımı arasında oynanan müsabakanın hakem ve takım kadroları açıklandı.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir ile San Marino'nun La Fiorita takımı arasında oynanan müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic (Karadağ)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson, Figueiredo
La Fiorita: Vivan, Marco Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Cicarelli, Nicola Mazzotti, Guerri, Modugna, Semprini, Casolla