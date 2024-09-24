UEFA duyurdu! Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat değişti

UEFA, daha önce 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı açıklanan San Siro için yeni bir karar alındı. 3 sene sonraki final, Milan'ın efsane stadında oynanmayacak.

YENİ STAT 2025 YILINA KADAR AÇIKLANACAK

San Siro Stadyumu'nun 2027 Şampiyonlar Ligi finaline kadar uygun hale getirilemeyeceği kanaatine varan UEFA, finalin başka bir statta oynanacağını açıkladı. Finalin oynanacağı yeni stadyum en geç 2025 yılı içinde açıklanacak.