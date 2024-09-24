UEFA duyurdu! Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat değişti
UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağını duyurduğu San Siro Stadyumu'nun o tarihe kadar uygun hale getirilemeyeceği kanaatine vardı ve finalin başka bir statta oynanacağını açıkladı. Finalin oynanacağı yeni stat, 2025 yılına kadar belli olacak.
UEFA, daha önce 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı açıklanan San Siro için yeni bir karar alındı. 3 sene sonraki final, Milan'ın efsane stadında oynanmayacak.
YENİ STAT 2025 YILINA KADAR AÇIKLANACAK
San Siro Stadyumu'nun 2027 Şampiyonlar Ligi finaline kadar uygun hale getirilemeyeceği kanaatine varan UEFA, finalin başka bir statta oynanacağını açıkladı. Finalin oynanacağı yeni stadyum en geç 2025 yılı içinde açıklanacak.