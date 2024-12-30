Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış
Bugüne kadar kaza yapmamasına şaşmalı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet edildi. Buruk, bu organizasyonda dünya çapında tanınan teknik direktörler Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola ile birlikte boy gösterecek.

Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk'un başarılarına UEFA kayıtsız kalmadı.

ANCELOTTI VE GUARDIOLA İLE BOY GÖSTERECEK

Sözcü'nün haberine göre, Okan Buruk UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet aldı. Okan Buruk bu organizasyonda Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle birlikte boy gösterecek.

120 MAÇA ÇIKTI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 120 maça çıktı. 51 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 2.38'lik puan ortalaması tutturdu.

UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
img

Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu
img

Suyun altındaki büyük tehlike İstanbul yakınlarına ulaştı
img

Yönetimin şahane teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSerkan:

Şimdi kuşlar gelir bunada yorum yapar hakemler galatasarayı kolluyor yapı var o yüzden cagırmıslardır dogrumu kuşlar hahaha

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalper zerey null:

morinho yok mu???????

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSert Adam:

Kesin bu davet ya yapinin isi yada yalinin isi. Civcivler Hadi bakalim cikcikleyin hazm ederseniz yada gidin Macun yada Lahmacun yeyin iyi gelir

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıslim shady:

bzm td müz bile yok :((

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

imparator dedikleri Terim bile bu daveti göremedi yanlış mı hatırlıyorum..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa demir:

boy gösterecek demeseydiniz iyiydi ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamza Akbas:

Boy mu var boy gösterecek:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ

Son Dakika Haberleri

Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte? 2024 MasterChef birincisi ne zaman belli olacak? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nurettin Açıkalın kimdir? Nurettin Açıkalın kaç yaşında, nereli? Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA! Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.