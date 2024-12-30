UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet

Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk'un başarılarına UEFA kayıtsız kalmadı.

ANCELOTTI VE GUARDIOLA İLE BOY GÖSTERECEK

Sözcü'nün haberine göre, Okan Buruk UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet aldı. Okan Buruk bu organizasyonda Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle birlikte boy gösterecek.

120 MAÇA ÇIKTI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 120 maça çıktı. 51 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 2.38'lik puan ortalaması tutturdu.