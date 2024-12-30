UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet edildi. Buruk, bu organizasyonda dünya çapında tanınan teknik direktörler Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola ile birlikte boy gösterecek.
Süper Lig'de Galatasaray ile rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk'un başarılarına UEFA kayıtsız kalmadı.
ANCELOTTI VE GUARDIOLA İLE BOY GÖSTERECEK
Sözcü'nün haberine göre, Okan Buruk UEFA tarafından 2025'te düzenlenecek Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet aldı. Okan Buruk bu organizasyonda Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle birlikte boy gösterecek.
120 MAÇA ÇIKTI
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 120 maça çıktı. 51 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 2.38'lik puan ortalaması tutturdu.