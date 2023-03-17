UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarının ardından, Feyenoord, Sevilla, Juventus, Manchester United, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gillise, Roma ve Sporting çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Rakiplerini eleyen Feyenoord, Sevilla, Juventus, Manchester United, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gillise, Roma ve Sporting çeyrek yükseldiler. Fenerbahçe, Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda 2-0 mağlup olduğu için turu geçen taraf İspanyol Sevilla oldu. Gecenin en farklı skorunu ise Shakhtar Donetsk'i 7-1 yenen Feyenoord elde etti. Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü 2 gol 1 asist ile maçın yıldızı oldu.

Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Real Sociedad: 0 - Roma: 0

Arsenal: 1 - Sporting: 1

Union Saint-Gilloise: 3 - Union Berlin: 0

Ferencvaros: 0 - Bayer Leverkusen: 2

Freiburg: 0 - Juventus: 2

Real Betis: 0 - Manchester United: 1

Feyenoord: 7 - Shakhtar Donetsk: 1

Fenerbahçe: 1 - Sevilla: 0

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayanlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, Fiorentina, Lech Poznan, Basel, AZ Alkmaar, Nice, Anderlecht ve West Ham United isimlerini bir üst tura yazdırdı.

Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Nice: 3 - FC Sheriff: 1

Villarreal: 0 - Anderlecht: 1

West Ham United: 4 - AEK Larnaca: 0

Sivasspor: 1 - Fiorentina: 4

Djurgarden: 0 - Lech Poznan: 3

Medipol Başakşehir: 1 - Gent: 4

Slovan Bratislava: 2 - Basel: 2

AZ Alkmaar: 2 - Lazio: 1

Kuralar çekiliyor

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Ardından saat 15.00'te ise Avrupa Konferans Ligi kuraları çekilecek. - İSTANBUL