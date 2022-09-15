UEFA Avrupa Ligi: Rennes: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada İsmail'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda kaleci Mandanda meşin yuvarlağı kontrol etti. 15. dakikada sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında ceza sahası içinde Gustavo'nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. 25. dakikada ceza sahası sol çaprazdan İrfan Can'ın vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. Stat: Roazhon Park Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx Rennes: Mandanda xx, Traore xx, Theate xx, Rodon xx, Melling xx, Bourigeaud xx, Ugochukwu xx, Majer xx, Sulemana xx, Gouiri xx, Terrier xx Yedekler: Doğan Alemdar, Salin, Truffert, Wooh, Guela Doue, Tait, Desire Doue, Francoise, Doku, Assignon, Abline, Belocian Teknik Direktör: Bruno Genesio Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Gustavo Henrique xx, Szalai xx, Luan Peres xx, Mert Hakan xx, İsmail xx, İrfan Can xx, Lincoln xx, Joshua King xx, Batshuayi xx Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Alioski, Arao, Ferdi, Arda Güler, Pedro, Zajc, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia Teknik Direktör: Jorge Jesus - PARİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Spor Haberler

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