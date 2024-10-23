UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişiyle Galatasaray'da ilk 11'e yerleşen ve bu fırsatı iyi değerlendiren sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün, yükselen formunu Avrupa'da da sürdürdü.

AVRUPA'DAKİ 3 MAÇTA DA GOL ATTI

Bu sezon sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden olan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 3 maçta da gol atmayı başardı. Daha önce PAOK ve RFS maçlarında ağları havalandıran milli futbolcu, Elfsborg maçını da boş geçmeyerek üst üste 3. maçta da gol buldu.

SEZON PERFORMANSI

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9'u ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda lig ve Avrupa'da bu sezon toplam 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.