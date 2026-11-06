UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Martin O'Neill'i sevindirdi

CELTIC Teknik Direktörü Martin O'Neill, "Seviyemizi gösterdik. Hem ligde hem Avrupa'da neler yapabileceğimizi gösterdik. Her açıdan baktığımda mükemmel bir galibiyet elde ettik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Celtic, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Galibiyetten sonra maç hakkında görüşlerini aktaran Martin O'Neill, "Kendimize maç boyunca şanslar yarattık ve bu sonuca ulaşabildik. Takıma söylediğim her şeyi gerçekleştirdiler ve futbolun gerektirdiği her şeyi ortaya koydular. Mükemmel bir oyun oynadılar. Penaltı sonrasına değinecek olursam yaptığım değişikliklerin sonuç verdiğini gördüm. Genel olarak söyleyebilirim ki takımın performansından çok memnunum" diye konuştu.

'HER AÇIDAN BAKTIĞIMDA MÜKEMMEL BİR GALİBİYET'

Oyuncularının performansı hakkında memnuniyetini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yedek kulübesinden gelen oyuncular üstlerine düşen görevi en iyi şekilde yaptılar. Seviyemizi gösterdik. Hem ligde hem Avrupa'da neler yapabileceğimizi gösterdik. Her açıdan baktığımda mükemmel bir galibiyet elde ettik. Bununla ilgili takılmamız gereken bir durum yok. Oyuncuların göstermiş olduğu karakter kesinlikle sorgulanamaz" ifadelerini kullandı

'MAÇTAKİ TEK AMACIMIZ GOLÜ BULMAKTI'

Maçta golü bulmanın tek hedefleri olduğundan bahseden O'Neill, "Bu takıma katıldığımdan beri büyük performanslar peşinden koşuyoruz. Bu akşam çok zor bir maç oynadık. Topa ilk değdiğimiz andan itibaren maçtaki tek amacımız golü bulmaktı. Pas oyunu oynayarak ve topun hakimiyetini elde ederek golü bulmaya çalıştık" sözlerini sarf etti.

Kadroda yaptığı değişiklikler hakkında konuşan Martin O'Neill, "Aslında başka oyunculara şans verdiğinizde, o oyuncuların sahada neler verebileceğini görebiliyorsunuz. Üstelik Avrupa'da böyle bir karşılaşmada bunları göstermeleri çok özel bir durum oluyor. Öte yandan böyle büyük Avrupa maçlarına çıkıyorsanız hayal kırıklıkları da yaşama ihtimaliniz olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı