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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta açılışında Rennes ile Olympiakos 0-0 berabere kaldı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası, Roazhon Park'ta oynanan Rennes-Olympiakos maçıyla başladı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Olympiakos 10, Rennes 6 puana yükseldi; ligin 4. haftası yarınki 17 maçla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın açılış maçında Fransa ekibi Rennes ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos 0-0 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 4. haftası, Roazhon Park'taki Rennes-Olympiakos karşılaşmasıyla başladı.

İki takımın da girdiği pozisyonları değerlendiremediği mücadele, golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Olympiakos 10, Rennes ise 6 puana yükseldi.

Ligin 4. haftası, yarınki 17 maçla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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