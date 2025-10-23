UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Hafta Maçları Tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 8 maç gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Diğer maçlarda Braga, Brann, FCSB, Genk, Go Ahead Eagles, Olimpik Lyon ve Salzburg'un karşılaşmaları sonucunda farklı sonuçlar alındı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 19.45 seansında oynanan 8 karşılaşmayla başladı.
Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek puanını 6 yaptı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe - Stuttgart (Almanya): 1-0
Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0
Brann (Norveç) - Rangers (İskoçya): 3-0
FCSB (Romanya) - Bologna (İtalya): 1-2
Genk (Belçika) - Real Betis (İspanya): 0-0
Go Ahead Eagles (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 2-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Basel (İsviçre): 2-0
Salzburg (Avusturya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3