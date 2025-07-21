UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde açıklandı. Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i geçerse, Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Maçlar 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i geçmesi halinde 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers- Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Şampiyonlar yolu
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)
Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)
RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan)
Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek) / Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda)
Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)
Ana yol
Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) / Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya)
Fredrikstad (Norveç) / Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)
Lugano (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya) / Levski Sofia (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)
PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)
Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre) / Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda)
Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç) / Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)
Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Beşiktaş (Türkiye) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)