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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove ile karşılaşacak

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove ile karşılaşacak
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş ise turdaki ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Turdaki ilk maçlar, 4, 5 ve 6 Ağustos'ta oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Beşiktaş ise ilk sınavını 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove karşısında verecek. Malsovicka Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Rövanş maçları ise 11 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bu müsabakaların ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselen takımlar belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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