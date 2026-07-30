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UEFA Avrupa Ligi: Midtjylland: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Castillo'nun pasında ceza yayının sağından Osorio'nun vuruşunda top kaleyi bulmadı.

4. dakikada Cerny'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda top dışarı gitti.

13. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Emirhan'ın şutunda kaleci Olafsson meşin yuvarlağı kurtardı.

15. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Orkun Kökçü'nün serbest vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

32. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Franculino'nun sağ çaprazdan şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: MCH Arena

Hakemler: John Brooks, Neil Davies, Nicholas Greenhalgh

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech Sorensen, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho

Yedekler: Bakker, Liam Selin, Lee, Adam Gabriel, Dje Beni Junior, Ndiaye, Johannesen, Kjell-Arik Watjen, Chilufya, Mikael Uhre, Stanley Iheanacho, Julius Emefile

Teknik Direktör: Mike Tullberg

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh

Yedekler: Doğan Alemdar, Ouattara, Agbadou, Taylan Bulut, Yasin Özcan, Cumali Gürsel, Amir Hadziahmetovic, Rashica, Kartal Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Sarı kartlar: Bech Sorensen, Erlic (Midtjylland)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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