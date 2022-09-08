UEFA Avrupa Ligi: Ferencvaros: 3 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 5. dakikada Vecsei'nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Tokmac Nguen, tek vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Taha Tepe'nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0 15. dakikada Civic'in Larsen yaptığı hareket sonrası pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fabio Maresca, Ferencvaroslu oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. 24. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, direk dibinden meşin yuvarlağı çıkardı. 25. dakikada Bakasetas'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gomez'in vuruşunda kaleci Dibusz'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 27. dakikada Gomez'in ceza sahası dışında ayağının dışıyla vuruşunda kaleci Dibusz, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 28. dakikada Tokmac Nguen'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0 39. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomez meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1 44. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya, Hugo'nun ceza sahası içinde elle müdahale etmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tokmac Nguen, kaleci Taha'nın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1 Stat: Groupama Arena Hakemler: Fabio Maresca xxx, Giovanni Baccini xxx, Davide Imperiale xxx Ferencvaros: Dibusz xxx, Wingo xxx, Samy Mmaee xxx, Knoester xxx, Civic x, Besic xxx, Vecsei xxx, Zachariassen xxx, Traore xxx, Tokmac Nguen xxx, Frank Boli xxx Yedekler: Adam Bogdan, Mergl, Adnan Kovacevic, Botka, Mercier, Anderson Esiti, Gojak, Paszka, Marguinhos, Lisztes, Laidouni, Ryan Mmaee Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov Trabzonspor: Taha Tepe x, Larsen x, Bartra x, Hugo x, Denswil x, Gbamin x, Bakasetas x, Abdulkadir Ömür x, Bardhi x, Trezeguet x, Gomez x Yedekler: Uğurcan Çakır, Kağan, Eren Elmalı, Siopis, Hamsık, Naci, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Umut Bozuk, Djaniny Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Tokmac Nguen (dk. 5 ve 44 pen.), Traore (dk. 29) (Ferencvaros), Gomez (dk. 39) (Trabzonspor) Kırmızı Kart: Civic (dk. 15) (Ferencvaros) Sarı kart: Bardhi (Trabzonspor) (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ferencvaros Trabzonspor Macaristan Spor Güncel Haberler

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