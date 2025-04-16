UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Rövanş Maçları Yarın Başlıyor
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak. Maçların programı ve ilk maç sonuçları belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçlarında rövanş heyecanı yarın yaşanacak.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yarın
22.00 Athletic Bilbao (0) - Rangers (0)
22.00 Eintracht Frankfurt (1) - Tottenham (1)
22.00 Lazio (0) - Bodo/Glimt (2)
22.00 Manchester United (2) - Lyon (2) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor