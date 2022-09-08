UEFA Avrupa Konferans Ligi: Hearts: 0 Başakşehir: 3 (Maç sonucu) Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk maçında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk maçında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaştı. Mücadele Başakşehir 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 67. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşu filelerle buluştu. 0-2 75. dakikada Okaka'nın vuruşunda Stephen Kingsley, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken topu kendi kalesine gönderdi. 0-3 82. dakikada sol kanattan Mounir'in ceza yayına doğru pasında Berkay'ın şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 0-4 Stat: Tynecastle Park Hakemler: Krzysztof Jakubik xx, Arkadiusz Wojcik xx, Tomasz Niemirowski xx Hearts: Gordon x, Smith x, Kingsley x, Atkinson x, Cochrane x, Haring x (Hmphreys dk. 46 x), Devlin x (Simth dk. 73 x), Halliday x (Neilson dk. 88 ?), Forrest x (Ginnelly dk. 60 x), McKay xx, Shankland x (Henderson dk. 88 ?) Yedekler: Stewart, Clark, Sibbick, Mackay-Steven, Pollock Teknik Direktör: Robbie Neilson Başakşehir: Muhammed Şengezer xxx, Ömer Ali Şahiner xxx, Ahmed Touba xx (Ndayishimiye dk. 46 xxx), Leo Duarte xxx, Hasan Ali xxx, Bigliga xx (Mahmut dk. 64 xxx), Serdar Gürler xxx (Mounir Chouiar dk. 64 xxx), Aleksic xxx, Deniz xxx, Traore xxx (Berkay dk. 73 x), Okaka xxx (Szysz dk. 85 ?) Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Efe Arda Koyuncu, Lima, Caiçara, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 26), Ndayishimiye (dk. 67), Kingsley (dk. 75 x k.k.) (Başakşehir) Sarı kartlar: Atkinson, Simth (Hearts), Ahmed Touba (Başakşehir) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Spor Haberler

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