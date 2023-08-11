UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 3 - Maribor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Sloven temsilcisi Maribor'u 3-1 mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 58. dakikada Fenerbahçe'de Szymanski'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Becao, rakip savunmanın arasından yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 62. dakikada sol taratan çizgiye inen Szymanski'nin altı pasa çevirdiği topta İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0 72. dakikada gelişen Maribor atağında Josip Ilicic'in ara pasında kaleci Altay'la karşı karşıya kalan Mark Strajnar topu filelerle buluşturdu. 2-1 79. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Maribor savunması uzaklaştıramadı. Batshuayi'nin sert şutunda kaleci topu çelmeyi başardı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında topa yükselen Batshuayi'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ryan Kent, rakibin müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Dusan Tadic topu ağlara yolladı. 3-1