Haberler

Udinese, teknik heyetteki Gökhan İnler ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A ekibi Udinese, Türk asıllı İsviçreli futbol adamı Gökhan İnler'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Ayrıca önümüzdeki iki sezon teknik alan başkanı olarak görev yapacak.

İtalya Serie A ekibi Udinese, Gökhan İnler'in sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Udinese'den yapılan açıklamada "Kulüp, Gökhan'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığını ve önümüzdeki iki sezon boyunca Udinese'de teknik alan başkanı olarak görevine devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyar." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Aarau, Zürich, Udinese, Napoli, Leicester City, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor formalarını giyen Türk asıllı İsviçreli futbol adamı, Udinese'de 2024 yılından beri sportif direktör (Teknik alan sorumlusu) olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Suudi Arabistan'da Hac öncesi savaş hazırlığı gibi tatbikat

Körfez ülkesinde savaş hazırlığı gibi tatbikat! Sebebi İran değil
Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti

O şehrimizde tedirgin eden görüntüler
Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Açık açık adres verip tehdit ettiler: Sistematik olarak saldıracağız
Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı

Kurban pazarının gözdesiydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor