Uçan tekme atan futbolcuya 3 maç ceza - Haberler

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, hakem ve gözlemci raporu doğrultusunda sevk edilen futbolcu, idareci, antrenör dosyalarını görüşerek karara bağladı.

29 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Erkiletspor - Kılıçaslan Yıldızspor 1.Amatör küme maçında rakip takım oyuncularına doğru topa sert şekilde vurması ve oyun alanının karışmasına sebebiyet veren Erkiletspor takımından Abdülbaki Öztoprak'a ötürü 3 maç men cezası verildi. Aynı müsabakada birbirlerine tekme ve yumruk atan Erkiletspor'dan Mikail Akdaş'a 1 maç, Kılıçaslan Yıldızspor'dan Hamdi Kahraman'a 3 maç men cezası verildi. Yine aynı müsabakada sportmenlik dışı hareketlerinden ötürü Erkiletspor'dan Osman Bilal Karakış'a, Kılıçaslan Yıldızspor'dan Ali Alper Öztürk'e ve Abdi Çağrı Polat'a 3'er maç ceza verildi. 29 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Palasspor-Erciyes Gücüspor 1.Amatör Küme maçında Palasspor idarecisi Sait Özer'e 2 maç Soyunma Odası ve Yedek kulübesine giriş yasağı verildi. Rakip takım yöneticisine tekme ve yumruk atan Osman Çatalkaya'ya 4 maç ceza verildi. Aynı müsabakada rakip takım oyuncularına, antrenörlerine ve taraftarlarına yönelik şiddetli hareket içerisine giren Barış Bahadır'a 5 maç ceza, aynı müsabakada rakip takım oyuncusu, antrenör ve taraftarına yönelik küfür ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile Cafer Baydemir ve Mehmet Zengin'e 8'er maç ceza, aynı müsabakada rakip takım oyuncularına, antrenör ve taraftarlarına yönelik şiddetli hareket içerisinde bulunan Palasspor'dan Kadir Koçak, Muhammet Yakut, Seyit Ali Bozdağ, Selahattin Baydemir, İbrahim Oral ve Hacı Baykuş'a 5'er maç ceza verildi. Bununla birlikte rakip takım soyunma odasının camlarını kırdığı rapor edilen Selahattin Baydemir ve Seyit Ali Bozdağ'a meydana gelen maddi zararın tazmin ettirilmesine hükmedildi. Aynı müsabakada rakip takım teknik sorumlusuna ve antrenörüne yönelik saldırı olarak nitelendirilen sportmenlik dışı yaklaşım sergileyen Yunus Emre Çatalkaya'ya 6 maç ceza verildi.

Kurul ayrıca, Kayseri Yeşilspor - Kayseri İdman Yurdu maçında rakip takım sporcusunun göğsüne vurarak şiddetli eylem gerçekleştiren Yeşilspor'dan Mustafa Güleç'e 3 maç, Kafkasspor - Anadolu Yıldızlarıspor maçında hakeme küfür ve hakaretlerde bulunan Kafkasspor idarecisi Burak Ekinci'ye 75 gün Hak Mahrumiyeti cezası verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor