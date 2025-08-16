Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam
Fenerbahçe, Arsenal ile Oleksandr Zinchenko'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı. Ukraynalı futbolcunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı belirtildi.
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
ARSENAL İLE ANLAŞILDI
Fenerbahçe, Oleksandr Zinchenko'nun transferi için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturmuştu. Uzun süredir görüşmelerde bulunan Sarı-lacivertlilerin Arsenal'e 3 milyon euro kiralama bedeli ile sezon sonunda da 10 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği, iki kulübün şartlarda ve ödeme planında anlaşma sağladığı belirtildi.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki futbolcu Zinchenko'nun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde noktalanacağı dile getirildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda takımıyla 23 maça çıkan Zinchenko, bu maçlarda 1, gol atıp 1 de asist yaptı.