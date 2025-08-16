Uçak yola çıkıyor! Fenerbahçe'de anlaşma tamam

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ARSENAL İLE ANLAŞILDI

Fenerbahçe, Oleksandr Zinchenko'nun transferi için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturmuştu. Uzun süredir görüşmelerde bulunan Sarı-lacivertlilerin Arsenal'e 3 milyon euro kiralama bedeli ile sezon sonunda da 10 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği, iki kulübün şartlarda ve ödeme planında anlaşma sağladığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki futbolcu Zinchenko'nun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde noktalanacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda takımıyla 23 maça çıkan Zinchenko, bu maçlarda 1, gol atıp 1 de asist yaptı.