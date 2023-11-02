U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

ARNAVUTLUK'ta düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, tarihte ilk defa dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Muhammet Hamza Bakır ve serbest stilde üçüncü olan Abdullah Toprak, Ankara'da coşkıyla karşılandı.

Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine; ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, ASKİ Spor Kulübü Müdürü Derviş Akdoğan, ASKİ Spor Kulübü Grekoromen Takım Antrenörü Akif Canbaş ve ASKİ Spor Kulübü'nün genç sporcuları katıldı.

HAMZA BAKIR: RIZA ABİ İLE USTA ÇIRAK ŞEKLİNDE DEVAM EDİYORUZ

Dünya şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Muhammet Hamza Bakır, "Önümüzdeki sene Rıza Kayaalp kendi deyimiyle güreş bırakacağını söyledi olimpiyattan sonra. Onun bayrağını devralmak noktasında benim için önemli bir basamaktı bu sene. Gerçekten çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ikinci yüzyıla başlarkenki ilk madalyamız. İstiklal Marşımızı yurt okumak nasip oldu. Onun mutluluğuyla birlikte ülkemize dönüş yaptık. Biz Rıza abimle yıllardır birlikte abi kardeş şeklinde usta çırak şeklinde devam ediyoruz. O beni hiçbir zaman zaten rakip olarak görmedi. Ben onu her zaman abim olarak gördüm. Abim olarak sevdim. Yani onun desteği her zaman benim arkamda kulübe gelişimde de önemli katkıları oldu abimin. Olimpiyat yolu önemli bir son düzlük. Rıza abiyi elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlayarak, en iyi şekilde yardımcı olarak destekleyeceğiz" dedi.

ABDULLAH ÇAKMAR: BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Şampiyonada bronz madalya kazanan Abdullah Toprak, arkasındaki büyük destekle madalya kazandığını ifade ederek, "Kulübüme, kulüp hocalarıma, antrenörlerime, teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, "U23 Dünya Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen olarak tarihi bir başarıya imza attık. Tabii serbest takımda özellikle dünya şampiyonu çıkartamamıştık. Bir ilki gerçekleştirdik. Burada özellikle Hamza'nın dünya şampiyonu olması ve Abdullah'ın dünya 3'üncüsü olması gerçekten bizim için çok önemliydi. Rıza ve Taha artık bu işi noktalayacak. Sonlara doğru geliyorlar. Tabii burada bu misyonu yüklenecek şampiyonlara gençlere ihtiyacımız vardı. Biz de diyoruz ki işte yeni Tahalar, yeni Rızalar buradalar" ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor Kulübü Grekoromen Takım Antrenörü Akif Canbaş ise Hamza'nın 6 ay önce kulübe katılmasına rağmen şampiyonluk kazandığını söyleyerek, "Hamza da canıyla dişiyle Rıza abisinin şampiyon olması için partnerlik yapıyor. Beni maçtan 1 dakika önce Rıza aradı, kendisi heyecanla izliyordu. Hamza kayıpsız atlattı ve çok üstün güreşti" dedi.