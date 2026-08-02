U23 Belneftekhim Women’s Cup’ta milliler, takım halinde 3. oldu
Belarus’ta düzenlenen U23 Belneftekhim Women’s Cup’ta mücadele eden Kadın Güreş Milli Takımı, 8 takımın yer aldığı organizasyonu takım halinde 3. sırada tamamladı.
Belarus'ta düzenlenen U23 Belneftekhim Women's Cup'ta mücadele eden Kadın Güreş Milli Takımı, 8 takımın yer aldığı organizasyonu takım halinde 3. sırada tamamladı.
Grup müsabakalarında Özbekistan'ı 9-1, Sırbistan'ı ise 9-1'lik skorlarla mağlup eden Kadın Güreş Milli Takımı, ev sahibi Belarus'a ise 6-4 mağlup oldu. Kazakistan ile 5-5 berabere kalan milliler, pozitif puan avantajıyla galip gelerek organizasyonu takım halinde 3. olarak tamamladı.
Kadın Güreş Milli Takımı şu sporculardan oluştu:
50 kg - Zerda Demir
53 kg - Şevval Çayır
55 kg - Nazar Kaya
57 kg - Tuba Demir
59 kg - Sevim Akbaş
62 kg - Gülsüm Bingöl
65 kg - Dilan Tan
68 kg - Ayşe Erkan
72 kg - Hatice Nur Sarı
76 kg - Bükre Naz Sert
Teknik Direktör: Ayhan Sucu
Antrenör: Namık Korkmaz