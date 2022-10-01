U19 MKE Ankaragücü: 1 U19 Corendon Alanyaspor: 1 Spor Haberleri U19 Elit A Ligi 1. Grup'ta oynanan Corendon Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. U19 Elit A Ligi 1. Grup'ta oynanan Corendon Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. U19 Elit A Ligi 1. Grup müsabakasında Alanyaspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı. Elmadağ Stadı'nda oynanan mücadelede Alanyaspor 7. dakikada Kadir Can Gündoğdu'nun golü ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada Ankaragücü'nde Onur Efe Ekri, skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada geri kalan sürede iki takımda skora katkı sağlayamadı ve 1-1 sona erdi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü Ankaragücü Spor Haberler

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