U18 Milli Takımı'nın Hırvatistan Hazırlık Turnuvası Aday Kadrosu Açıklandı

U18 Milli Takımı'nın 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 29 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da İstanbul Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

U18 Milli Takımı çalışmalarını 3 Haziran Salı gününe kadar İstanbul'da gerçekleştirecek ve aynı gün Zagreb'e hareket edecek. 2007 doğumlu oyunculardan oluşan U18 Milli Takımı, önümüzdeki sezondan itibaren U19 Milli Takımı olarak UEFA turnuvalarında mücadele edecek.

U18 Milli Takımının hazırlık turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Luca Ekrem Stancic (Bayern Münih), Engin Can Biterge (Fenerbahçe), Arda Erdursun (Sivasspor)

Defans: Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Arda Ünyay (Galatasaray), Hüseyin Maldar (Eyüpspor), Miraç Şimşek (MKE Ankaragücü), Ottman Katirag (Olympique Lyon), Enes İlhan (Başakşehir FK), Taha Emre İnce (Trabzonspor), Arda Öztürk (Trabzonspor)

Orta Saha: Hakan Argün (ADO Den Haag), Enes Cinemre (Beşiktaş), Berkay Aslan (Augsburg), Battal Ömer Duldar (Twente / Heracles Academie), Bora Yağız Aydın (Fenerbahçe), Ege Araç (Galatasaray), Berat Luş (Galatasaray), Metin Şen (Karlsruher SC), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor), Emre Erdoğan (1860 Münih)

Forvet: Özder Özcan (ADO Den Haag), Ahmet Sami Bircan (Beşiktaş)

Teknik Direktör: Uğur İnceman - İSTANBUL