Türkiye, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan'a yenildi
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'a 76-71 yenilerek şampiyonluk şansını kaybetti. Ömer Kutluay 25 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Milli takım, yarın Avustralya ile üçüncülük maçına çıkacak.
Sırbistan (U17): 71-76
İSTANBUL, -
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Alan Dos Santos (Brezilya), Mihkel Mannıste (Estonya), Waseem Husaıny (Kanada)
TÜRKİYE: Ömer Şık 5, Sarp Arda 3, Atahan Ağaçdelen 1, Ömer Kutluay 25, Beşir Briant 17, Darius Karutasu 16, Demir Öztürk, Arda Öztürk 4, Rüzgar Öpçün, Emre Yazıcı
SIRBİSTAN: Lukic 20, Kusturica 25, Miladinovic 6, Milicic 7, Simjanovski 10, Stepanovic 2, Veselinovic, Galic 2, Bjelica 4, Durovic, Pavlovic
1'İNCİ PERİYOT: 16-19
DEVRE: 32-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-55
5 FAUL: Beşir Briant ( Türkiye )
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası yarı final maçında 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, Sırbistan'la karşılaştığı maçtan 76-71 mağlup ayrılarak şampiyonluk şansını yitirdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan karşılamanın ilk 5 dakikası 11-7 Türkiye üstünlüğüyle geçildi. Millilerin top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan U17 Takımı maça dengeyi getirip öne geçti ve ilk periyottan 19-16 önde ayrıldı. Ay-yıldızlı takım istediği savunmayı ve hücum organizasyonlarını sahaya yansıtamayınca soyunma odasına da 40-32 geride gitti.
Farkın milli takım aleyhine çift hanelere çıktığı maçın 3'üncü periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Özellikle Ömer Kutluay'ın art arda ürettiği sayılarla rakibini çeyrek sonunda yakalayan ay-yıldızlı takım 3'üncü çeyreğin bitimine 19 saniye kala yine Ömer'in 3 sayılık atışıyla farkı 1 sayıya indirmeyi başardı: 54-55. Periyot bu skorla sona erdi.
Son çeyreğe de hızlı başlayan milliler oyundaki üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 76-71 mağlup ayrıldı.
Millilerde Ömer Kutluay 25, Beşir Briant 17, Darius Karutasu ise 16 sayı üretti.
Milli takım yarın Avustralya ile 3'üncülük maçına çıkacak.