2025-2026 U15 Gençler Ligi tamamlandı, 1299 Bilecikspor şampiyon oldu.

Bilecik'te 2025-2026 sezonu U15 Gençler Ligi, çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Sezon boyunca üstün performans sergileyen 1299 Bilecikspor, ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Şampiyon takım 1299 Bilecikspor'un kupa ve madalyaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından verildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sezonun ardından yaptığı değerlendirmede, "Sezonu şampiyon olarak tamamlayan 1299 Bilecikspor'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

