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U15 Gelişim Ligi: Kayserispor deplasmanda kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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U15 Gelişim Ligi: Kayserispor deplasmanda kazandı

Kayserispor U15 takımı, deplasmanda oynadığı Adanaspor maçını 6-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Kayserispor U15 takımı, deplasmanda oynadığı Adanaspor maçını 6-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

U15 Gelişim Ligi'nde mücadele veren Kayserispor U15 takımı, ligin 9. hafta maçında deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı. Osman Yereşen tesislerinde oynanan ve Davut Uluçay'ın yönettiği maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Kayserispor, müsabakadan 6-0 galip ayrıldı. Kayserispor U15 takımına galibiyeti getiren golleri 6. ve 33. dakikalarda Alperen Öztaş, 21.dakikada Alihan Şener, 25.dakikada Burak Erkan, 56. dakikada Mahmuthan Polat ve 78.dakikada Kayra Cihan kaydetti.

Kayserispor, bu galibiyet ile ligdeki puanını 14'e yükseltti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Osman Yereşen, Kayserispor, Adanaspor, Spor, Haberler

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