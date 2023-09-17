U-18 Milli Takımı Beyzbol 5 Gençler Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

10-15 Ekim tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Beyzbol 5 Gençler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan U-18 Milli takımı Kayseri'de kamp yapıyor. Şampiyonada iddialı olan milli takım, çalışmalarını Kayseri'de sürdürerek dünya kupasına hazır hale gelmeyi hedefliyor.

10-15 Ekim tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Beyzbol 5 Gençler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan U-18 Milli takımı Kayseri'de kamp yapıyor.

2022 yılında Bulgaristan'da yapılan şampiyonada Avrupa ikincisi olan U-18 Beyzbol 5 Milli takımı, bu kez hedefini Dünya Kupası olarak belirledi. Beyzbol 5 Dünya Gençler Şampiyonası 10-15 Ekim tarihleri arasında Ankara Yeni Mahalle'de yapılacak. Bu şampiyonada iddialı olan milli takım, çalışmalarını Kayseri'de kamp yaparak sürdürüyor. Ağustos ayı içerisinde Erciyes'te yüksek irtifa kampı yapan milli takım, salon antrenmanları için de Kayseri'yi tercih etti. 20Eylül'e kadar sürecek olan kampta milli takım sporcuları dünya kupasına hazır hale gelmeyi hedefliyor. Milli takım antrenör ve sporcuları Süper Lig'de dün oynanan Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK maçını tribünden izledi. Milli takım kafilesi maçın devre arasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya gelerek milli takım forması hediye etti. Milli takım kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Beyzbol Teknik Kurul Başkanı Sinan Şengül, Milli Takımlar Koordinatörü Hasan Helva, Teknik Direktör Mayide Çakaloğlu Aşçı, Yardımcı Antrenör Mustafa Kayahan, Yardımcı Antrenör Umut Tüzün. Sporcular ise; Mert Tekeci, Ela Aktürk, Elif Evren, Sudenaz Turhan, Mehmet Sadık Topçu, Yağmur Bozdağ, Yiğit İlkan Aşçı, Orhan Düşün, Rahim Duran, Hayel Dağdelen, Aziz Şentürk. - KAYSERİ