Twente maçına saatler kala Fenerbahçe'de sürpriz karar! Kadroda 2 futbolcu değişti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente ile yapacağı karşılaşmanın kadrosunda değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde, Luan Peres ve Miha Zacj kadrodan çıkarılırken, Bartuğ Elmaz ve Osayi Samuel dahil edildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Twente'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertliler kadroda sürpriz değişikliklere gitti.

"OSAYI SAMUEL VE BARTUĞ ELMAZ LİSTEYE DAHİL EDİLDİ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

RÖVANŞ 31 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe ile Twente'nin karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçı saat 20.00'de oynanacak. İki takım rövanş maçında ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da karşı karşıya gelecek.