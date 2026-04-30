TVF, "Sen Oyna" kampanyasıyla herkesin voleybol oynamasını hedefliyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) adidas ile hayata geçirdiği "Sen Oyna" kampanyasıyla herkesi voleybola teşvik etmeyi hedefliyor.

Gençlere, kazanmaya değil oynamaya odaklamaları için çağrı yapan TVF ve adidas, milli voleybolcular Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Hande Baladın, İlkin Aydın, Melissa Vargas, Gökçen Yüksel ve Ahmet Tümer'in rol aldığı kampanya filmini yayımladı. Film aracılığıyla sporun birleştirici ve cesaret verici ruhu sahaya taşındı.

Eypio, Kibariye, Tuğberk Işık'ın seslendirdiği "Sen Oyna" şarkısının özel versiyonu da kampanya filmine eşlik etti.